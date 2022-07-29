Ловрен может уйти из «Зенита» - названо условие

Центральный защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен не захотел пользоваться исключением, которое ввела ФИФА для иностранных игроков, выступающих в чемпионате России. Хорват мог приостановить контракт с «сине-бело-голубыми» до лета 2023 года, но не стал этого делать.

Однако, по информации Metaratings.ru, защитник может передумать, если получит выгодное предложение от зарубежного клуба.

33-летний хорват выступает за российскую команду с августа 2020 года. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца следующего сезона.

В минувшем розыгрыше РПЛ Ловрен провел 14 поединков, в которых получил две желтые карточки.