Газзаев: «Семак может возглавить зарубежный клуб»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о карьерных перспективах нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Под руководством 46-летнего специалиста петербургский клуб четыре раз подряд выиграл чемпионат России.

«Семак может оказаться в одном из зарубежных клубов. Надеюсь, мы вернемся в элиту европейского футбола, он покажет хороший результат и получит предложение», - передает слова Газзаева «Спорт день за днем».

Напомним, что Семак занимает пост рулевого «сине-бело-голубых» с мая 2018 года. Срок действующего трудового соглашения тренера с петербургским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/2025.