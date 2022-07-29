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Кутателадзе прокомментировал трансфер из «Спартака» во Францию

29 Июля 2022 • 07:50 Комментировать

Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе, сменивший московский «Спартак» на французский клуб «Родез», поделился эмоциями после своего перехода.

«Очень рад присоединиться к этому клубу. Мне уже не терпится начать проводить матчи перед местными болельщиками. До скорой встречи на стадионе», - передает слова 21-летнего футболиста клубная пресс-служба.

Кутателадзе заключил двухлетнее трудовое соглашение с французским клубом. Николоз будет выступать за «Родез» под 23-м номером.

Напомним, что в России форвард поиграл за вторую и молодежную команды «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николоз Кутателадзе
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