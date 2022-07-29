Грузинский форвард Николоз Кутателадзе покинул московский «Спартак». 21-летний футболист продолжит карьеру во Франции.

Новым местом работы перспективного игрока стал «Родез», выступающий в Лиге 2. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Кутателадзе подписал с французами контракт, который рассчитан до середины 2024 года.

Николоз отметится выступлениями за «Спартак-2». Он провел 22 поединка и забил один гол. Также грузинский нападающий поиграл за молодежную команду «красно-белых». В 44 проведенных встречах Кутателадзе отметился 17 забитыми мячами и семью голевыми передачами.