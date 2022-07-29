Колосков: «Удивлён, что Дзюба до сих пор без клуба»

Почетный президент РФС Вчячеслав Колосков высказался по поводу карьеры нападающего Артёма Дзюбы, находящегося в статусе свободного агента после ухода из петербургского «Зенита».

«Удивлён, что Дзюба до сих пор без клуба. Артём - один из самых колоритных футболистов чемпионата. Мне бы хотелось, чтобы он остался в России», - приводятся слова Колоскова на страницах «Чемпионата».

Контракт 33-летнего бомбардира с «Зенитом» истек в конце июня. Руководство «сине-бело-голубых» отказалось продлевать сотрудничество с игроком.

В минувшем сезоне нападающий сыграл 28 поединков в Премьер-лиге, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.