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Агент Сафонов допустил, что Дзюба завершит карьеру

29 Июля 2022 • 06:42 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе, покинувшем петербургский «Зенит» этим летом. В данный момент 33-летний футболист находится без клуба.

«Может, он останется в «Рубине», а может, вообще решит закончить с футболом. Человек себе на жизнь уже заработал, поэтому на него нынешняя ситуация сильно не давит», - передает слова агента «Матч ТВ».

Напомним, что форвард защищал цвета «Зенита» с 2015 года. В конце прошлого месяца у Артёма истек срок действия контракта с «сине-бело-голубыми». Стороны решили не продлевать сотрудничество, и нападающий покинул команду.

Последние две недели Дзюба тренируется с казанским «Рубином», вылетевшим в ФНЛ по итогам прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Алексей Сафонов
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