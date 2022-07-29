Джикия оплатил протез для 6-летней девочки

Капитан московского «Спартак» Георгий Джикия сделал добрый поступок. Защитник сборной России оплатил протез для шестилетней девочки из Саратовской области, рапортует пресс-служба фонда «Спартак – детям».

Джикия закрыл сбор на активный протез кисти стоимостью порядка 190 тысяч рублей.

В своем обращении к девочке Георгий пригласил ее на стадион. Он предложил ей посетить одну из домашних игр «Спартака».

Напомним, что Георгий пополнил ряды «красно-белых» в начале 2017 года, перейдя из пермского «Амкара». С того времени защитник провел за московский коллектив 174 поединка. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.