Новосельцев отказался перебираться в Румынию

Бывший защитник питерского «Зенита» и «Ростова» Иван Новосельцев отклонил вариант продолжения карьеры в чемпионате Румынии. Его кандидатурой интересовался румынский «Клуж», однако Новосельцев решил не переходить в клуб, который уже пять лет кряду становится чемпионом своей страны. Причины, по которым 30-летний игрок отказался перебираться в чемпионат Румынии, metaratings.ru не сообщает.

Прошлый сезон Новосельцев, карьера которого пошла на спад из-за семейных проблем, провел в тульском «Арсенале». Привлекался к выступлениям в сборную России, провел в ее составе пять матчей в период 2015-2016.