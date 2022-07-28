Мостовой прокомментировал переход Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Хороший вариант для Магомеда. Ещё и с Пирло будет работать! Пирло был классным футболистом, хорошо разбирается в качествах игроков. Посмотрим, сможет ли при нем заиграть Магомед», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, когда чемпионат России уже в самом разгаре, а предложения игроку не поступают, то вариант с уездом в Турцию является хорошим вариантом для продолжения карьеры.

Ранее стало известно, что Магомед Оздоев подписал с турецким клубом двухлетнее соглашение.

