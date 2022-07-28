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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фатих Карагюмрюк» подтвердил трансфер Оздоева

28 Июля 2022 • 21:47 Комментировать

Президент турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма поделился информацией о переходе экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в команду.

«Магомед Оздоев действительно стал игроком нашего клуба. Контракт на два года», — заявил Хурма «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 29-летний российский футболист подписал трудовой договор с турецкой командой по схеме «2+1». Магомед Оздоев будет работать под руководством итальянской легенды Андреа Пирло, который возглавил «Фатих Карагюмрюк» текущим летом.

Напомним, Оздоев покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона на правах свободного агента.
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Евро-Футбол.Ру,
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