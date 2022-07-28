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Источник: Оздоев перешёл в турецкий клуб слухи

28 Июля 2022 • 21:25 Комментировать

Экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев перешёл в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

По сведениям Sport 24, футболист подписал трудовой договор с клубом по схеме «2+1». Теперь российский полузащитник будет трудиться под руководством легенды итальянского футбола Андреа Пирло, который текущим летом возглавил «Фатих».

Напомним, Магомед Оздоев покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона на правах свободного агента. Он защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2018 года, перебравшись из «Рубина». За это время он провел 116 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и записал на свой счет 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Трансферы футбола - лето 2022
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