Черчесов объяснил, почему Оздоев и Дзюба не перейдут в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что клуб не планирует подписывать Артёма Дзюбу и Магомеда Оздоева.

«Дзюба и Оздоев? Когда такие игроки свободны, то СМИ всегда будут отправлять их ко мне. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Тренер заявил, что если бы в команде была нехватка футболистов, то тогда кандидатуры Оздоева и Дзюбы были бы рассмотрены, но у «Ференцвароша» даже не все игроки в заявку попадают, потому что она ограничена. Бюджет клуба тоже не резиновый, добавил Черчесов.

Напомним, что Оздоев и Дзюба находятся в поиске клуба после ухода из «Зенита» на правах свободных агентов.