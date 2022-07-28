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Мендес определился с номером, под которым будет выступать за ЦСКА

28 Июля 2022 • 18:41 Комментировать

Новоиспеченный игрок московского ЦСКА Виктор Мендес определился с номером, который будет носить на футболке, выходя на поле за столичную команду. Пресс-служба «армейцев» сообщила, что футболист будет играть под 88-м номером.

Накануне ЦСКА объявил о подписании контракта с чилийцев на три года с возможностью продления трудового соглашения.

В минувшем сезоне Виктор Мендес провел за «Унион Эспаньол» 15 матчей во всех турнирах. Он отметился за бывшим клуб одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает чилийского футболиста в 2,3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России РПЛ Виктор Мендес
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