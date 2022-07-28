Мендес высказался о переходе в ЦСКА

Полузащитник Виктор Мендес поделился эмоциями после перехода из «Унион Эспаньолы» в стан московского ЦСКА. Новость о переходе игрока накануне появилась на официальном сайте «армейцев».

«Я очень рад быть здесь. Первые впечатления у меня очень хорошие. Сегодня я уде смог познакомиться с командой. Я чувствую себя счастливым. Я там, где хотел быть», - приводит слова футболиста пресс-служба ЦСКА.

Игрок отметил, что переговоры были сложными, как для него, так и для ЦСКА. Спортсмен понадеялся, что ему удастся проявить себя также, как и Марку Гонсалесу, который ранее становился чемпионом России в составе столичного коллектива.

«Я пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Гонсалес. Я хочу произвести хорошее впечатление и вырасти как игрок», - отметил футболист.