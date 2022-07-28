Мостовой высказался о назначении на пост главного тренера в Fight Nights из Медиалиги

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал своё назначение на должность наставника медийного клуба Fight Nights.

«Мы давно дружим с Камилом Гаджиевым. Много раз мы пересекались как в сфере футбола, так и хоккея. Мне предложили идею окунуться в Медиалигу — мы решили сделать это», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Мостовой стал главным тренером его клуба. Напомним, что представитель другой медийной команды — «Катюша» сообщал, что Александр Мостовой станет наставником их клуба.

Новый сезон Медийной футбольной лиги стартует уже этой осенью.