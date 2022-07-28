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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой возглавил команду бойцов из Медиалиги официально

28 Июля 2022 • 17:39 Комментировать

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой стал главным тренером команды бойцов в Медиалиге.

«С Сашей легко прошли переговоры, но на какой-то момент он действительно находился в разговорном процессе с «Катюшей», — заявил Гаджиев Metaratings.

Президент организации отметил, что переговоры Мостового с «Катюшей» осложняли процесс, потому что они раньше начали разговаривать с ним, но в целом условия Fight Nights его устроили лучше, речь идет не о деньгах.

Ранее представитель «Катюши» официально заявлял о том, что Мостовой станет главным тренером клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Медийная Футбольная лига Катюша Камил Гаджиев Fight Nights
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