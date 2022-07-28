Московский ЦСКА анонсировал переход чилийского полузащитника «Унион Эспаньола» Виктора Фелипе Мендеса. Пресс-служба «армейцев» выпустила в социальных сетях ролик, в котором рассказала о трансфере игрока.

Ранее СМИ сообщали о согласовании трансферного перехода футболиста, а также урегулировании основных деталей перехода.

В нынешнем сезоне Мендес сыграл за «Унион Эспаньол» 15 матчей во всех турнирах. Он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает чилийского игрока в 2,3 миллиона евро.