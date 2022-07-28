Хэмильтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, поделился информацией о возможном переходе своего клиента в «Сан-Паулу».

«Это полная чушь, у нас нет соглашения с «Сан-Паулу» и уж тем более странно говорить о каком-то финансовом аспекте сделки. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы выбрать для Роши лучшее будущее, но то, что появилось в прессе — полная ложь», — сказал Бернард сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям Torcedores, нападающий «Спартака» Педро Роша достиг устной договорённости о подписании контракта с «Сан Паулу». Сообщается, что нападающий будет зарабатывать 300 тысяч реалов (56,7 тыс евро) в месяц.

По сведениям источника, бразильский клуб не будет выплачивать компенсацию московскому «Спартаку» всвязи с досрочным расторжением контракта Роши с «красно-белыми», в то время как ранее рассматривался возможный вариант с годовой арендой футболиста, за которую российская сторона просила оплату в размере 300 тысяч евро.