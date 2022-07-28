Непомнящий назвал лучшего российского нападающего

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий считает нападающего Артёма Дзюбу лучшим форвардом в России.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» после окончания прошлого сезона на правах свободного агента. Игрок до сих пор находится в поиске клуба.

«Я не вижу смысла рассуждать на эту тему, обсуждая обычные слухи. Единственное, что могу сказать: Дзюба – один из лучших нападающих России, но давать советы я ему не буду», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Отметим, что на данный момент 33-летний российский нападающих принимает участие в тренировочном процессе «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого для поддержания физической формы.