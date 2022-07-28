Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал старт нового розыгрыша чемпионата России.

- Вижу много голов в первых двух турах. Да, много эмоций, но уровень упал. Со стороны мне кажется, что и на стадионах меньше людей. Уже много судейских ошибок – вокруг «Краснодара» и «Спартака», в игре «Динамо» с «Торпедо» вопросы по теме двух пенальти.

Я жду многого от ЦСКА. У «армейцев» серьёзный тренер, который работает хорошо. «Динамо», я думаю, может повторить последний сезон, закончить на третьем или четвёртом месте. Также есть много команд одного уровня, которые могут занять как четвёртое, так и десятое место. Мы видели в первых турах несколько ничьих, которые это доказывают. Например, матчи «Ростова», игра «Краснодар» – «Факел».

Насчёт «Спартака» – он загадка. Это единственная команда, про которую я пока ничего не могу сказать. Сейчас вообще всех рано комментировать, но для «Спартака» это актуально ещё больше. Мы много раз видели от него хорошее начало и плохое продолжение. Посмотрим, как будет дальше на этот раз. «Спартак» может побороться за высокие места, а может и застрять в середине таблицы, но вряд ли вылетит.

По-моему, будет большая борьба за выживание. У «Торпедо» и «Факела» мало очков, но они показали, что могут нормально играть. Да, «Торпедо» проиграло 4:0, но это было московское дерби. А «Оренбург» один матч уже крупно выиграл. Также я включу «Урал» в борьбу за выживание. Он много лет выступает в Российской премьер-лиге и почти всегда остаётся в ней, но сейчас в отношении него есть большое «но».

Ещё есть вопрос, почему «Урал» играет два раза подряд на выезде в июле, а «Краснодар» и «Ахмат», наоборот, играют в это время два раза дома. Вообще-то много вопросов насчёт календаря. Видел информацию про новый формат Кубка – посмотрим, как это будет.