Пименов отреагировал на слухи о том, что возглавил «Катюшу»

Руслан Пименов прокомментировал информацию о том, что стал главным тренером медийного клуба «Катюша».

«Я назначен не тренером, а помощником-консультантом клуба. Я недолго думал над предложением, так как у меня уже был подобный опыт с медийным футболом», — цитирует Пименова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что главным тренером «Катюши» станет бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Напомним, новый сезон Медийной футбольной лиги стартует осенью и будет длиться три месяца. Победителем первого сезона является футбольный клуб 2DROTS, в финале он одолел Basement со счетом 4:0.