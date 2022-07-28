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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов отреагировал на слухи о том, что возглавил «Катюшу»

28 Июля 2022 • 15:37 Комментировать

Руслан Пименов прокомментировал информацию о том, что стал главным тренером медийного клуба «Катюша».

«Я назначен не тренером, а помощником-консультантом клуба. Я недолго думал над предложением, так как у меня уже был подобный опыт с медийным футболом», — цитирует Пименова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что главным тренером «Катюши» станет бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Напомним, новый сезон Медийной футбольной лиги стартует осенью и будет длиться три месяца. Победителем первого сезона является футбольный клуб 2DROTS, в финале он одолел Basement со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Пименов Александр Мостовой Медийная Футбольная лига Катюша
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