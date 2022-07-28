«Партизан» объявил об уходе полузащитника, которым интересовался ЦСКА

Сербский «Партизан» в своих социальных сетях объявил об уходе полузащитника команды Саши Зделара. Пресс-служба не сообщила, в какую именно команду уходит спортсмен. Известно, что ранее игроком интересовался московский ЦСКА.

Ранее в Сети появлялась информация о том, что клубы договорились о трансфере 27-летнего полузащитника, и в ближайшее время он должен переехать в Москву, чтобы завершить некоторые нюансы сделки.

Известно, что Саша Зделар принял участие в 197 матчах за «Партизан». Выступая за сербский клуб, он отметился шестью голами и 21 голевой передачей. В составе бывшего клуба он дважды выигрывал Кубок Сербии.