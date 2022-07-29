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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Барселона» вернёт Месси, Мадрид – Роналду, а «Рома» продаст Шомуродова: главные трансферы и слухи недели

29 Июля 2022 • 09:10 Комментировать

Главные трансферные новости прошедшей недели

Европейский футбольный сезон догоняет российский. У нас сегодня стартуют матчи третьего тура, а в Англии завтра сыграют за Суперкубок. Параллельно кипят страсти на трансферном рынке. Эта неделя выдалась особо громкой (правда, в разговоре о будущих делах), ведь звучали фамилии Роналду и Месси в связке с новыми клубами. В России чуть тише: «Динамо» наконец закрывает дуры в центре обороны, ЦСКА работает над укреплением сразу трёх позиций. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и просто слухи собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Динамо» и защитники

Довольно тихо на трансферных полях РПЛ, ведь события перекочевали на поля футбольные. Сейчас уже не встретишь масштабных кампания, клубы добивают мелкие дела. «Спартак» продаёт Урунова, «Зенит» переподписывает бразильцев, а «Динамо» решает проблемы с обороной. У бело-голубых занятие более основательное. После одновременного ухода Бальбуэны, Евгеньева и Ордеца в центре образовалась дыра, которую призван закрыть парагваец Роберто Фернандес.

За 22-летнего защитника «Динамо» выплатило «Гуарани» 2,5 миллиона долларов, контракт подписан на четыре года. В прошлом сезоне Фернандес отыграл 20 матчей на позиции центрального защитника и забил один гол. Но если с центром «Динамо» чуть разгреблось, то на флангах конкуренция ослабла. Прямо перед матчем с «Торпедо» расположение команды покинул Гильермо Варела, двинувший на переговоры в Бразилию. Новым клубом уругвайского защитника наверняка станет «Фламенго», а его уход будет греметь долго. По мнению «Динамо» Варела всё делает самовольно, по мнению агента Гильермо – всё в пределах разрешений ФИФА. Ясно лишь одно, в «Динамо» Варелы уже не будет.

Европейские чемпионаты

Каталонский план

Хави амбициозно и дальновидно действует в роли главного тренера «Барселоны». Только легенда Каталонии приступила к работе главным тренером, как плотные ряды футболистов потянулись по сине-гранатовые знамёна. Вырвали из лап мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, у которого оставался год по контракту, а теперь нацелились на возвращение Лионеля Месси. Испанские СМИ уверяют, что дело практически решено, а схема очень проста. Контракт аргентинца с «ПСЖ» действует последний год, отношения у Месси и Хави идеальные, а вот в Париже всё не так гладко. Вывод: в июне 2023-го года «Барса» представит возвращение Лео.

Согласны и рады абсолютно все стороны (кроме Парижа). Хави обещает боссам клуба невероятный финансовый приток из-за возвращения Месси в клуб, а футбольную составляющую вообще сложно переоценить – у «Барселоны» появится тренерский тандем.

Мадридская задумка

Есть мощный трансферный замысел и в главном сопернике Каталонии – Мадриде. Но только готовит его не «Реал», тут «Атлетико» замышляет невероятный ход. «Матрасники» хотят вернуть в Испанию самого Криштиану Роналду и сманивают его простым и понятным аргументом – Лигой чемпионов. Местные СМИ уверяют, что португалец очень доволен этой идеей. Роналду видит личную заинтересованность Диего Симеоне, верит в проект «Атлетико». Криштиану готов даже пойти на понижение зарплаты (даже на разрыв контракта!), лишь бы не оставаться в Лиге Европы на следующий год. В Манчестере пока отрицают абсолютно все инсинуации по трансферу Роналду, а Эрик тен Хаг всё твердит о важности португальца, но неуверенность проскальзывает даже в речах тренера.

Римская неожиданность

В разгар сборов «Ромы» до России долетела неприятная новость. Сам Жозе Моуринью разочаровался в Эльдоре Шомуродове, рассказал об этом руководству клуба, а боссы, в свою очередь, выставили форварда на трансфер. В Италии пишут, что «Рома» хочет именно продать Шомуродова, да побыстрее. Больше Эльдор не входит в планы «Ромы», недавно усилившейся Пауло Дибалой и продлившей контракт с молодым ганцем Афена-Гьяном. О каких-либо претендентах на Шомуродова пока не сообщается, но согласно итальянским СМИ, «Рома» твёрдо вознамерилась продать Эльдора этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ЦСКА Москва Барселона Жозе Моуринью Криштиану Роналду Лионель Месси Динамо Москва ПСЖ Элдор Шомуродов
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