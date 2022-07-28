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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Ерёменко: «Сыном не интересовались клубы из России, да и сам он не хотел возвращаться»

28 Июля 2022 • 12:50 Комментировать

Алексей Ерёменко, отец экс-игрока ЦСКА Романа Ерёменко, прокомментировал переход сына в финский ХИФК. Напомним, что футболист подписал контракт с командой сроком на один год.

«Клубы из России им не интересовались, да и сам он не хотел возвращаться туда», – цитирует отца Ерёменко российское издание Sport 24.

Отметим, что ХИФК в данный момент занимает последнее место в чемпионате Финляндии. Ерёменко в своём интервью ранее сказал, что пришёл команде помочь избежать вылета в низший дивизион.

Ранее Роман выступал в России за «Спартак», «Рубин» и «Ростов». Ерёменко также успел поиграть за киевское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Ерёменко Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 ХИФК
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