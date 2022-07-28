Агент Мендеса высказался о трансфере в ЦСКА

Полузащитник сборной Чили Виктор Мендес, по заверениям СМИ, переходит в московский ЦСКА. Об этом в разговоре с журналистом Sport24 высказался агент игрока Пабло Леклер Флуха.

Представитель футболиста заявил, что стороны пока не согласовали контракт. Он назвал эту информацию слухами. По словам агента, Мендес пока лишь прошел медицинский осмотр.

«Ведутся переговоры между игроком и клубом. К концу этого дня или завтра будут известны детали контракта», - сказал Флуха.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, цена Мендеса составляет 2,3 миллиона евро. На счету хавбека два матча в составе сборной Чили.