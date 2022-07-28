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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА согласовал трансфер полузащитника сборной Чили

28 Июля 2022 • 09:56 Комментировать

Полузащитник клуба «Унион Эспаньола» Виктор Мендес все-таки переезжает в российский чемпионат, где будет выступать за московский ЦСКА. Об этом сообщается на страницах издания La Tercera.

Согласно сведениям источника, «армейцы» окончательно договорились с чилийской стороной о трансфере игрока. В скором времени Виктор заключит трудовое соглашение с москвичами.

Стоит отметить, что по оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость потенциального новичка ЦСКА составляет 2,3 миллиона евро. В активе Мендеса два поединка в составе национальной сборной Чили.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Трансферы футбола - лето 2022 Виктор Мендес
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