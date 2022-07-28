Нобоа высказался о своём будущем

Эквадорский хавбек Кристиан Нобоа пока не знает, останется ли в своем нынешнем клубе – «Сочи». На эту тему полузащитник пообщался с журналистом «Матч ТВ».

«Остаюсь ли я? Не знаю. Я хочу быть счастливым и спокойным. Первое - я хочу знать, что будет сейчас. Решаю только с «Сочи», - сказал футболист.

Не так давно в российской прессе появилась информация о возможном переходе Кристиана в московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги полузащитник провел две встречи, в которых отдал одну голевую передачу.

В прошлом розыгрыше турнира Нобоа отметился семью голами и пять ассистами в 25 матчах.