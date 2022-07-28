В «Торпедо» рассказали, когда ждать дебюта Кутепова

Стало известно, когда защитник Илья Кутепов может дебютировать за московское «Торпедо». Об этом в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал пресс-атташе «автозаводцев» Дмитрий Ганичев.

«Илья уже приступил к тренировкам с командой. Рассчитываем, что в августе обязательно увидим его на поле», - сказал представитель столичного клуба.

Напомним, что Кутепов долгое время защищал цвета «Спартака», вместе с которым выигрывал Премьер-лигу и Кубок России. Илья покинул «красно-белых» этим летом в связи с истечением срока действия контракта.

Трудовое соглашение защитника с «Торпедо» рассчитано до середины следующего года.