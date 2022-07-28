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Известен срок контракта Бека Бека с «Ниццей»

28 Июля 2022 • 07:42 Комментировать

Полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека Бека возвращается в чемпионат Франции. 21-летний хавбек станет игроком «Ниццы», утверждает инсайдер Марк Мешенуа посредством своих социальных сетей.

Как стало известно журналисту, трудовое соглашение футболиста с французским клубом будет рассчитано до середины 2027 года. Ранее российские СМИ сообщали, что трансфер обойдется «Ницце» в 15 миллионов евро.

Алексис пополнил ряды «железнодорожников» летом прошлого года. Он переехал в Москву из «Кана». За «Локомотив» полузащитник сыграл 28 поединков и отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ницца Алексис Бека Бека Трансферы футбола - лето 2022
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