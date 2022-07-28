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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА рискует не подписать Мендеса

28 Июля 2022 • 06:41 Комментировать

Футбольный функционер Луис Бакедано, который занимает пост генерального директора чилийского клуба «Унион Эспаньола», высказался о трудностях по трансферу полузащитника Виктора Мендеса в московский ЦСКА.

«Пока ничего не решено. Думаю, нам стоит провести дополнительные переговоры с ЦСКА. В противном случае сделка не состоится. Пока мы находимся в ожидании», - цитирует руководителя En Cancha.

Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 2,3 миллиона евро. Его контракт с чилийским клубом рассчитан до конца 2024 года.

В прошлом сезоне Мендес сыграл 15 матчей, забил один мяч и отдал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Трансферы футбола - лето 2022 Виктор Мендес
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