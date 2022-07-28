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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев рассказал, как отразится на «Спартаке» уход Мозеса

28 Июля 2022 • 06:29 Комментировать

Ветеран столичного «Спартака», а ныне футбольный аналитик Евгений Ловчев высказался касательно информации о возможном уходе нигерийского полузащитника Виктора Мозеса из московского клуба.

«Если Мозес уедет, это потеря. Это самый квалифицированный футболист «Спартака». Но один Мозес ничего сделать не сможет. Поэтому его потеря будет не так заметна», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

В стартовавшем сезоне чемпионата России 31-летний нигерийский легионер провел два поединка и в обоих отметился голами.

В первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а во втором разгромил «Краснодар» (4:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Виктор Мозес
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