Радимова пока не зовут на ответный матч легенд «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне наставник второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов заявил, что пока не получал приглашения на ответный поединок между ветеранами «Зенита» и «Спартака».

В интервью корреспонденту Metaratings.ru Радимов заявил, что приглашения ему не поступало. Ожидается, что эта встреча состоится осенью нынешнего года.

Напомним, что первый матч прошел в июле в Санкт-Петербурге. В том поединке победу отпраздновали ветераны «Зенита» со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.