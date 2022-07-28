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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимова пока не зовут на ответный матч легенд «Зенита» и «Спартака»

28 Июля 2022 • 06:24 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне наставник второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов заявил, что пока не получал приглашения на ответный поединок между ветеранами «Зенита» и «Спартака».

В интервью корреспонденту Metaratings.ru Радимов заявил, что приглашения ему не поступало. Ожидается, что эта встреча состоится осенью нынешнего года.

Напомним, что первый матч прошел в июле в Санкт-Петербурге. В том поединке победу отпраздновали ветераны «Зенита» со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владислав Радимов
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