Воспитанник ЦСКА Марадишвили высказался о трансфере в «Спартак»

Хавбек Константин Марадишвили высказался насчет возможного перехода в московский «Спартак». В настоящий момент полузащитник выступает за другой столичный клуб – «Локомотив».

«Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. В «Спартак» я не перейду», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что Константин является воспитанником футбольной академии ЦСКА. Ряды «Локомотива» он пополнил в сентябре минувшего года. В общей сложности Марадишвили провел за «железнодорожников» 29 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.