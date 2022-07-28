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Воспитанник ЦСКА Марадишвили высказался о трансфере в «Спартак»

28 Июля 2022 • 06:08 Комментировать

Хавбек Константин Марадишвили высказался насчет возможного перехода в московский «Спартак». В настоящий момент полузащитник выступает за другой столичный клуб – «Локомотив».

«Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. В «Спартак» я не перейду», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что Константин является воспитанником футбольной академии ЦСКА. Ряды «Локомотива» он пополнил в сентябре минувшего года. В общей сложности Марадишвили провел за «железнодорожников» 29 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Марадишвили
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