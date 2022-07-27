Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко считает, что Черышев хочет приехать в РПЛ за деньгами

27 Июля 2022 • 21:45 Комментировать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Черышева в один из российских клубов.

«Зачем Денису Россия? Всю жизнь он прожил, играл в Испании. Для того, чтобы деньги заработать? Ну приглашали его в сборную в сентябре 2021 года, он как-то впечатлил?» — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт заявил, что Черышеву нужно было приезжать в молодости и демонстрировать свой уровень, а не на закате футбольной карьеры, чтобы заработать как можно больше денег.

Ранее сам футболист заявил, что на данный момент ведет переговоры с несколькими клубами, ясность может наступить в ближайшее время.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Червиченко Денис Черышев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
21:45 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Черышев хочет приехать в РПЛ за деньгами
21:37 · Россия. Премьер-лига
Червиченко отреагировал на возможный переход Черышева в «Спартак»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Сейчас покупать иностранных игроков — сродни самоубийству»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Олусегун считает, что может стать лучше Мбаппе
20:55 · Россия. Премьер-лига
Алдонин похвалил трансферы ЦСКА
20:45 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» сообщили, что не рассчитывают на Главчича
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Мойзес прилетит в Москву - бразилец близок к ЦСКА
19:43 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Не думаю, что «Спартак» возьмет Черышева»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Геркус считает успешной сделку «Локомотива» по продаже Бека Бека
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Бека Бека в четверг пройдёт медосмотр для трансфера из «Локомотива» в «Ниццу»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-администратор «Спартака» Хаджи — о словах Глушакова: Мне кажется, что это была шутка
19:15 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что Черникову необходимо нанять психолога
19:04 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: ЦСКА не хватает глубины состава
18:51 · Россия. Премьер-лига
Ларин: «Пиняев скоро будет в строю»
18:49 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА прокомментировали отсутствие совета директоров
Все новости
Рекомендуем