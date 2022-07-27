Червиченко считает, что Черышев хочет приехать в РПЛ за деньгами

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Черышева в один из российских клубов.

«Зачем Денису Россия? Всю жизнь он прожил, играл в Испании. Для того, чтобы деньги заработать? Ну приглашали его в сборную в сентябре 2021 года, он как-то впечатлил?» — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт заявил, что Черышеву нужно было приезжать в молодости и демонстрировать свой уровень, а не на закате футбольной карьеры, чтобы заработать как можно больше денег.

Ранее сам футболист заявил, что на данный момент ведет переговоры с несколькими клубами, ясность может наступить в ближайшее время.