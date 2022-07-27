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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин похвалил трансферы ЦСКА

27 Июля 2022 • 20:55 Комментировать

Московский ЦСКА начал новый сезон чемпионата России с двух побед, не пропустив при этом ни одного мяча. Бывший футболист клуба Евгений Алдонин считает это показателем качественной работы на трансферном рынке. Он похвалил клуб за совершенные перед началом сезона трансферы.

- Селекционный вопрос не вызывает сомнений. Последние трансферы себя оправдывают. Медина, Карраскаль и Гайич — очень квалифицированные игроки, - цитирует Алдонина издание «Спорт-экспресс».

В очередном, третьем туре российского чемпионата армейцам предстоит сыграть в гостях против «Пари НН», матч состоится 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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