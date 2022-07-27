​Стало известно, когда Мойзес прилетит в Москву - бразилец близок к ЦСКА

27-летний защитник Мойзес в ближайшее время должен усилить ЦСКА. Футболист прилетит в российскую столицу в четверг, о чём рассказал его агент Гильермо Миранда. Слова представителя бразильца приводит на своих страницах sport24.

В настоящий момент Мойзес является футболистом бразильского «Интернасьоналя». В свои 27 лет защитник ещё никогда не играл за пределами родной страны.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мойзеса в 1,6 миллиона евро.

Отметим, что после двух туров чемпионата России ЦСКА является единоличным лидером с шестью набранными очками в кармане.