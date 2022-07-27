​Бека Бека в четверг пройдёт медосмотр для трансфера из «Локомотива» в «Ниццу»

Алексис Бека Бека всё ближе к ближе к тому, чтобы вернуться во французский футбол примерить на себе футболку «Ниццы». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что Бека Бека пройдёт медицинское обследование в четверг. Если проблем выявлено не будет, сделка будет закрыта, и 21-летний полузащитник подпишет контракт с «орлятами».

Данные Романо близки к тому, что пишут инсайдеры в России. «Локомотив» получит 12 миллионов евро за Бека Бека сразу. Ещё 2 миллиона евро «Ницца» переведёт в Москву, если будут выполнены условия по бонусам.

Алексис Бека Бека провёл в «Локомотиве» 11 месяцев.