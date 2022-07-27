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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В ЦСКА прокомментировали отсутствие совета директоров

27 Июля 2022 • 18:49 Комментировать

Кирилл Брейдо, возглавляющий отдел коммуникаций ЦСКА, дал комментарий по поводу информации об отсутствии у клуба совета директоров. Связано это с появлением у футбольного клуба нового стратегического партнёра в ближайшем будущем.

«Ещё в июне на годовом общем собрании акционеров ЦСКА не был сформирован совет директоров на будущий год. Это связано в том числе с тем, что в ближайшее время у клуба появится новый стратегический партнер», - высказался Брейдо, чьи слова приводит «Матч ТВ».

ЦСКА отлично стартовал в новом чемпионате России, раздобыв шесть зачётных баллов в двух первых турах. Команда Владимира Федотова ни разу не пропустила – «Урал» и «Сочи» были обыграны со счетами 2:0 и 3:0 соответственно. На текущий момент ЦСКА является единоличным лидером Российской премьер-лиги.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 31 июля – против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кирилл Брейдо
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