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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черышев: «Нахожусь в стадии переговоров»

27 Июля 2022 • 18:28 Комментировать

Российский полузащитник Денис Черышев прокомментировал своё будущее.

«Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде», — написал Черышев в социальных сетях.

Футболист рассказал, что тренируется индивидуально и поддерживает свою форму, в ближайшем будущем предстоит сделать правильный выбор, это требует времени.

31-летний полузащитник находится в статусе свободного агента. После окончания минувшего сезона он покинул «Валенсию», за которую выступал с 2018 года.

Ранее сообщалось, что представители игрока дважды обращались в «Спартак», но «красно-белые» не намерены подписывать Черышева.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев Трансферы футбола - лето 2022
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