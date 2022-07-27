Черышев: «Нахожусь в стадии переговоров»

Российский полузащитник Денис Черышев прокомментировал своё будущее.

«Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде», — написал Черышев в социальных сетях.

Футболист рассказал, что тренируется индивидуально и поддерживает свою форму, в ближайшем будущем предстоит сделать правильный выбор, это требует времени.

31-летний полузащитник находится в статусе свободного агента. После окончания минувшего сезона он покинул «Валенсию», за которую выступал с 2018 года.

Ранее сообщалось, что представители игрока дважды обращались в «Спартак», но «красно-белые» не намерены подписывать Черышева.

