​Член ЭСК Левников пожелал «Спартаку» удачного выступления в сезоне

В среду игроки и тренеры «Спартака» провели встречу с представителями судейского корпуса, на которой были рассмотрены вопросы трактовки спорных эпизодов. Моменты разбирал Николай Левников, который имеет большой судейский опыт. В настоящий момент он является членом экспертно-судейской комиссии РФС, которая разбирает спорные эпизоды по запросам клубов.

В конце встречи Николай Левников пожелал «Спартаку» удачного выступления в сезоне. Также эксперт пожелал «красно-белым» не зависеть от решений судей. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Напомним, что из лагеря «Спартака» жалобы на судей звучат довольно часто.