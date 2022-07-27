​«Спартак» рассказал о встрече с представителями судейского корпуса

После тренировки в среду футболисты и тренерский штаб «Спартака» провели встречу с представителями судейского корпуса. О встрече, которая прошла на «Открытие Арене», рассказывается на официальном сайте московского клуба.

В ходе встречи Николай Левников, который ранее работал арбитром, а теперь входит в состав экспертно-судейской комиссии РФС, показывал на экране фрагменты из игр и сравнивал их ситуациями, возникавшими в поединках «Спартака».

«В числе прочих были затронуты темы допустимой жёсткости в единоборствах, игры рукой, симуляции, назначения или неназначения пенальти», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

По мнению Евгения Мележикова, занимающего должность генерального директора «Спартака», такого рода встречи должны проводиться чаще.