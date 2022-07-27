Шишкин назвал уход Мозеса потерей для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о возможном уходе полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

«Уход Мозеса — это будет реальная потеря, учитывая то, как он играет в последних матчах. Да и в прошлом сезоне он доказал все и качеством игры, и своей стабильностью», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Экс-игрок сказал, что Мозес может быть полезен на обоих флангах, а в последних матчах «Спартака» весь креатив на поле шел от него и Куинси Промеса.

Ранее сообщалось, что Мозес может покинуть стан «красно-белых» и перейти в «Интер», «Торино» или в один из английских клубов.