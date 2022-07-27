​«Зенит» оштрафовали после матча с «Крыльями Советов»

КДК РФС вынес ряд решений после матчей второго тура Российской премьер-лиги. В списке клубов, которые были оштрафованы, оказался «Зенит». Питерцы с опозданием на две минуты вышли из раздевалки после перерыва в матче с «Крыльями Советов». Как следствие, «Зенит» выплатит 20 тысяч рублей штрафа.

Напомним, что «Зенит» в пятницу разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0. Следующий матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 30 июля. Соперником «сине-бело-голубых» будет «Локомотив». Игра на «Газпром Арене» стартует в 17:30 по московскому времени.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.