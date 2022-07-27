Бородкин: «Я не буду обсуждать вопросы, связанные с Крымом и российским футболом»

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин заявил, что не намерен обсуждать вопросы, связанные с Крымом и российским футболом.

«Я не буду обсуждать вопросы, связанные с Крымом и российским футболом. Хочу снять тему о возможном вхождении в РФС крымских клубов с повестки дня», — приводит слова Бородкина Sport 24.

Ранее функционер заявил, что Крым скоро вместе с российскими командами будет играть в одном чемпионате.

При этом ранее в министерстве спорта сообщили о том, что в ближайшее время будет создан единый чемпионат для Крыма и дружественных республик. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации.