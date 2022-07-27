Барбоза: Два клуба из России хотят подписать португальцев

Агент Паулу Барбоза рассказал, что работает с двумя российскими клубами, которые заинтересованы в подписании португальцев.

«Могу точно сказать, что российские клубы не сократили свой интерес к португальским игрокам. Они продолжают смотреть, имеют хороший скаутинг по стране», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Агент заявил, что на данный момент работает с двумя российскими клубами, которые рассматривают вариант приглашения португальских футболистов.

Третий тур Российской премьер-лиги стартует 29 июля матчем между «Краснодаром» и «Уралом», начало игры запланировано на 18:00 по мск.