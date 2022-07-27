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​Появились подробности о сумме трансфера Бека Бека в «Ниццу»

27 Июля 2022 • 15:39 Комментировать

В ближайшее время полузащитник Алексис Бека Бека сменит московский «Локомотив» на «Ниццу». В среду появилась информация о том, что 21-летний полузащитник улетает во Францию для завершения перехода.

Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» раскрывает финансовые подробности сделки. «Локомотив» получит сразу 12 миллионов евро. Ещё 2,5 миллиона будут заложены в договор в качестве бонусных выплат. Также в соглашении будут прописаны 5% для «Локомотива» от суммы следующего трансфера Бека Бека.

За 11 месяцев в «Локомотиве» Алексис Бека Бека провёл 28 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ницца Алексис Бека Бека Трансферы футбола - лето 2022
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