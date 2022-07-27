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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» нашёл нового технического партнёра

27 Июля 2022 • 14:50 Комментировать

Пресс-служба «Спартака»  объявила о том, что у клуба появился новый технический партнёр. «Красно-белые» будут сотрудничать с интернет-магазином Wildberries. Он будет поставлять экипировку всем командам клуба, начиная со следующего сезона.

После двух сыгранных туров Российской премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе четыре зачётных балла. Команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Ахматом» и обыграла «Краснодар». Обе игры москвичи проводили на полях своих соперников. Теперь «красно-белые» готовятся к домашней встрече с «Оренбургом», которая пройдёт в последний день июля.

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Спартак Москва
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