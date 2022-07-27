​ЭСК вынесла вердикт по голу Зобнина в ворота «Краснодара»

«Краснодар» был недоволен судейством после матча со «Спартаком». В списке претензий «быков» был первый гол москвичей в исполнении гола Романа Зобнина. Дело в том, что за несколько мгновений до результативного удара мяч попал в руку другому игроку «красно-белых».

ЭСК РФС установила, что гол был забит чисто. Комиссия обратила внимание на то, что Мартинс пытался сыграть в мяч головой, и сразу после этого игровой снаряд отскочил футболисту в руку. Такая игра рукой не считается нарушением.

Отмечается, что если бы гол забил игрок, который в такой ситуации сыграл рукой, то тогда бы гол засчитывать было нельзя.

Напомним, «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 4:1.