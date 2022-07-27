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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой призывает ЦСКА купить Нобоа

27 Июля 2022 • 09:53 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном трансфере эквадорского полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в столичный ЦСКА.

«Нобоа потянет и ЦСКА, и «Зенит». В РПЛ многие талантливые футболисты могут до 40 лет играть. Это был бы оптимальный вариант для всех», - передает слова эксперта Betonmobile.ru.

37-летний Нобоа выступает за сочинскую команду с 2019 года. Его контракт с южанами рассчитан до лета следующего года.

В прошлом сезоне чемпионата России Кристиан провел 25 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Мостовой Кристиан Нобоа
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