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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат»: «Агаларову по силам стать ещё раз лучшим бомбардиром РПЛ»

27 Июля 2022 • 09:26 Комментировать

Ахмед Айдамиров, занимающий пост генерального директора грозненского «Ахмата», высказался относительно перспектив нападающего команды Гамида Агаларова в новом сезоне российской Премьер-лиги.

«Гамид освоился в команде. Ему вполне по силам стать еще раз лучшим бомбардиром чемпионата», - передает слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

В поединке второго тура Премьер-лиги против воронежского «Факела» Агаларов отметился дебютным голом за грозненскую команду

В минувшем сезоне чемпионата России Гамид стал лучшим голеадором РПЛ с 20 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмед Айдамиров Ахмат Гамид Агаларов
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