«Ахмат»: «Агаларову по силам стать ещё раз лучшим бомбардиром РПЛ»

Ахмед Айдамиров, занимающий пост генерального директора грозненского «Ахмата», высказался относительно перспектив нападающего команды Гамида Агаларова в новом сезоне российской Премьер-лиги.

«Гамид освоился в команде. Ему вполне по силам стать еще раз лучшим бомбардиром чемпионата», - передает слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

В поединке второго тура Премьер-лиги против воронежского «Факела» Агаларов отметился дебютным голом за грозненскую команду

В минувшем сезоне чемпионата России Гамид стал лучшим голеадором РПЛ с 20 забитыми мячами.